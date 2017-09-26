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هل تسرع الرئيس خميس بإعفاء مدير مطار دمشق؟

خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وخلال مداخلات أعضاء مجلس الاتحاد العام للعمال تحدث رئيس نقابة النقل الجوي عن التسرع بإعفاء مدير مطار دمشق.

حيث قال قحطان أحمد: لا أريد أن يفهم من كلامي أني أريد التجريح والتشهير في الحكومة ولكننا ننقل أوجاع وإحباط ويأس عملنا في مطار دمشق الدولي نتيجة زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المطار وقراره بإنهاء تكليف مدير المطار بناءً على كلام مسافرة أظهرت تسجيلات كاميرات المطار كذب إدعائها، والذي تعامل معها رئيس الحكومة وقام بتوجيه كلام لا يخلو من التهديد لمدير المطار وطالبه بأسماء العمال الذين رفضوا تقديم المساعدة للمسافرة التي رفضت بدورها تقديم الأسماء والدلالة عليهم، الذي انتهى بقرار من رئيس الحكومة يقضي بإعفاء مدير المطار.

وأضاف أحمد: إن العامل باسل معدنلي مدير المطار من العمال النشيطين والمميزين في عمله على مدى سبع سنوات من الأزمة، رغم تعرضه لتهديد المجموعات المسلحة وخطف سيارته وتهجير عائلته، وحسب ما علمنا أن رئيس الوزراء أصر على العقوبة بحقه كونه صرح بذلك أمام وسائل الإعلام، رغم إشادة وزير النقل بمدير المطار.

وتابع: حبذا لو أن رئيس الحكومة تريث في إصدار قراره بالإعفاء إلى حين التحقيق بالموضوع والوصول إلى الحقيقة، وأن يقوم رئيس الحكومة بزيارة قطاعات المطار التي تعرضت للإرهاب كهنغار الصيانة والإطفاء ومهبط دمشق الدولي المهدد بالتوقف والخروج عن الخدمة في أي وقت.

وكالات

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