هل تسرع الرئيس خميس بإعفاء مدير مطار دمشق؟

خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وخلال مداخلات أعضاء مجلس الاتحاد العام للعمال تحدث رئيس نقابة النقل الجوي عن التسرع بإعفاء مدير مطار دمشق.

حيث قال قحطان أحمد: لا أريد أن يفهم من كلامي أني أريد التجريح والتشهير في الحكومة ولكننا ننقل أوجاع وإحباط ويأس عملنا في مطار دمشق الدولي نتيجة زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المطار وقراره بإنهاء تكليف مدير المطار بناءً على كلام مسافرة أظهرت تسجيلات كاميرات المطار كذب إدعائها، والذي تعامل معها رئيس الحكومة وقام بتوجيه كلام لا يخلو من التهديد لمدير المطار وطالبه بأسماء العمال الذين رفضوا تقديم المساعدة للمسافرة التي رفضت بدورها تقديم الأسماء والدلالة عليهم، الذي انتهى بقرار من رئيس الحكومة يقضي بإعفاء مدير المطار.