هطولات مطرية بمعظم المحافظات أغزرها في اللاذقية وطرطوس

شهدت معظم المحافظات هطولات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كان أغزرها في بوقا باللاذقية 26 مم وفي حمام واصل بطرطوس 5ر23 مم وفي محافظة القنيطرة 23 مم.



وحسب النشرة الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية بلغت الهطولات في محافظة دمشق 5 مم بينما وصلت في مدينة اللاذقية إلى 5ر9 مم وفي مناطق البهلولية 14 مم ومركز الباسل 2ر13 مم وبشلاما 13 مم أما في القرداحة والمزيرعة ووادي قنديل فبلغت 7 مم بينما سجلت في القطيلبية 5ر5 مم وفي الحفة 5 مم.

وفي محافظة طرطوس كان أغزر الهطولات في حمام واصل 5ر23 مم وفي جباب القمصية 4ر22 مم وفي درتي 17 مم والدريكيش 16 مم والسودا 13 مم والقدموس 5ر12 مم وبرمانة المشايخ 12 مم والشيخ بدر ومدينة طرطوس وحصن سليمان 9 مم و فجليت 7 مم والعنازة ودوير رسلان 6 مم وفي بانياس 6ر6 مم وصافيتا 4 مم ومشتى الحلو والصفصافة 3 مم.



وبلغت الهطولات المطرية في محافظة القنيطرة 23 مم بينما بلغت في محافظة درعا 5ر4 مم أما في محافظة السويداء فوصلت إلى 6ر3 مم وفي حمص 2 مم وفي حماة 7ر1 مم وفي سلمية 6ر1 مم وفي محافظة الحسكة بلغت في القامشلي 4 مم وفي حلب بمنطقة المطار بلغت 8ر1 مم.



وتوقعت الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية أحيانا ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات.



سانا