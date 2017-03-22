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هزة أرضية بقوة 5ر5 درجات تضرب جزيرة بالي الاندونيسية

ضربت هزة أرضية بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة بالي الأندونيسية صباح اليوم دون وقوع ضحايا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المركز الامريكي للعلوم الجيولوجية قوله.. إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 118 كم تحت سطح البحر وعلى بعد نحو 10 كيلومترات شمال شرق دنباسار عاصمة جزيرة بالي الأكثر ارتيادا من قبل السياح.

من جهتها قالت الوكالة الاندونيسية للكوارث الطبيعية.. إنه على الرغم من العمق الكبير للهزة الارضية فقد شعر بها السكان بقوة طيلة نحو خمس ثوان في مدينة دنباسار.

وقد أثارت الهزة الذعر بين السياح الذين نزل العشرات منهم من فنادقهم راكضين.

وكالات

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