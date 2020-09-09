هجوم يمني واسع بعدد من الطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية في مطار أبها

رداً على الحرب التي تشنها السعودية على اليمن منذ سنوات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسيّر نفذ هجوماً واسعاً بعددٍ من الطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية وأهداف حساسة، في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أكد أن الهجوم على مطار أبها يأتي رداً على التصعيد المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن.



وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت في مطلع شهر آب الماضي، طائرة استطلاع أمريكية من نوع “آر كيو20” في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة قبالة جيزان.



يذكر أن القوات المسلحة اليمنية، تشن هجمات على مطاري “أبها” و”جيزان” بين الحين والآخر، ما يسفر أحياناً عن تعطل حركة الملاحة الجوية فيهما، مع الإشارة إلى أن الاستهدافات اليمنية للسعودية، تأتي رداً على القصف السعودي الذي يستهدف المدنيين في اليمن منذ سنوات.



ويعيش اليمن أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.