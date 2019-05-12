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نهاية مأساوية لفتاة ... والسبب جراحة في الأنف!

باتت شابة إماراتية تبلغ من العمر 23 عاما، ضحية لخطأ طبي أدخلها في غيبوبة منذ 16 يوما.


وقد تعرضت الفتاة لهبوط حادّ في ضغط الدم خلال الخضوع لجراحة بسيطة لتصحيح انحراف بسيط في الأنف، ما أدى لتوقف القلب وتبعا لذلك تلف كبير في المخ.


وكان من المقرر أن تستغرق الجراحة ساعتين، ولكن انتظر أهل الفتاة خمس ساعات، قبل اكتشافهم أنه تم نقلها من الباب الخلفي لمستشفى آخر في محاولة لإنقاذها.


وذكرت أسرة الفتاة أن طبيب التخدير والجراح اعترفا للأهل بهبوط حاد في ضغط الدم بسبب الأدوية وتوقف القلب لأكثر من سبع دقائق من دون انتباه طبيب التخدير لأنه كان مشغولا بالتحدث مع زميله ولم يراقب المؤشرات الحيوية كنبض القلب والضغط.


وأعلن مسؤولو هيئة التنظيم الصحي في الإمارات، اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بحق أي طبيب يعرض حياة المرضى للخطر.

 


البيان