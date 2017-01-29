نقيب الصاغة يحذّر: أي قطعة ذهب بلا ختم تصادر ويغرم الصائغ بخمسة ملايين ليرة

بيّن نقيب الصاغة غسان جزماتي أن السبب الرئيسي في تفاوت سعر غرام الذهب يومياً يعود إلى تقلبات أسعار البورصة الذهبية عالمياً، حيث كانت سجلت 1151 دولاراً مع بداية شهر كانون الثاني الحالي، ويوم أمس سجلت 1192 دولاراً، ولذلك تراوح غرام الذهب في السوق المحلية لعيار 21 بين 17 ألف ليرة سورية و17900 ليرة سورية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.

وأوضح جزماتي أن التسعير يوم أمس تم على أساس دولار وسطي بـ517 ليرة سورية، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعراً بـ17600 ليرة سورية، وكانت الليرة الذهبية السورية بسعر 148 ألف ليرة سورية، والأونصة الذهبية السورية بـ641 ألف ليرة سورية، مضيفاً: إن هناك انخفاضاً في حركة المبيع لحدود واحد كيلو غرام يومياً، وذلك بسبب تأثير الظروف الجوية الحالية، حيث تقلل الناس من حركتها في الأسواق بسبب انخفاض درجات الحرارة.

ولفت جزماتي إلى أن عمليات الدمغ ضمن الجمعية تتم بشكل طبيعي بعد تعديل الأسعار لتتوافق مع الاتفاق الأخير حول رسم الإنفاق الاستهلاكي، حيث تتراوح الأجور بين 300 ليرة سورية للمباريم والمبطن والجدل، على حين أصحبت أجرة الأونصة الذهبية السورية 8500 ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية والإنكليزية بـ3500 ليرة سورية، وأي بضاعة يتم ضبطها في الأسواق من دون ختم تصادر البضاعة ويتعرض صاحبها للمسؤولية ودفع غرامة تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية.

الوطن