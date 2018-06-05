نقيب أطباء سورية: الأطباء مظلومون ووزارة الصحة غافلة!

اعتبر نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن إن الأطباء في سورية يعيشون حالة من “الظلم” فأجورهم مازالت حتى اليوم قليلة ومعتمدة بالقرار الصادر منذ عام 2004ولاتتناسب أبداً مع الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها، الى أن وزارة الصحة غافلة كلياً عن الموضوع.

وأضاف حسن أن النقابة اقترحت في المؤتمر العام السابق رفع أجرة المعاينة لكل طبيب من 2000ليرة إلى 2500ليرة عن المعاينة السابقة إلا أن وزارة الصحة لم توافق على ذلك بحجة الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون.

مشيراً الى أن الجميع يتجاهل رفع أسعار المواد المستهلكة، فمعظمها يتم استيرادها من الخارج وتخضع لسعر الصرف، فسعر أي مادة طبية مستوردة يساوي أضعاف سعر المادة المصنعة محلياً.

يأتي تصريح نقيب أطباء سورية في الوقت الذي تشهد فيه العيادات الطبية فوضى وارتفاع في أسعار المعاينة حيث وصلت معاينة أحد الأطباء في دمشق الى 10 آلاف ليرة سورية .



تشرين