نصوص غير منشورة للفرنسي مارسيل بروست ترى النور قريبا

مواضيع جدلية جريئة تهيمن على نصوص الكاتب الفرنسي مارسيل بروست.



– ستنشر مجموعة مؤلفة من 180 صفحة من نصوص غير منشورة للكاتب الفرنسي مارسيل بروست (1871-1922) في 9 أكتوبر تحت عنوان “المراسل الغامض وقصص قصيرة أخرى غير منشورة”، وفق ما أعلنت دار فالوا للنشر الاثنين.



وكان من المفترض أن تنشر هذه النصوص التسعة التي كتبها بروست عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما تقريبا، في كتابه الأول “الملذات والأيام” (1896) لكنه عدل عن قراره في نهاية المطاف.



وكشف عن هذه النصوص برنار دو فالوا المتخصص في أعمال بروست ومؤسس دار فالوا للنشر الذي توفي العام الماضي.



وجاء في بيان للدار “من خلال هذه المجموعة المتنوعة من النصوص غير المنشورة، نكتشف مصدر رواية (البحث عن الزمن المفقود) العمل الأبرز لمارسيل بروست”.



وكان برنار دو فالوا قد اكتشف في السابق رواية بروست التي لم تنشر خلال حياته “جان سانتوي” إضافة إلى نص غير مكتمل عنوانه “كونتر سانت بوف”، وقد نشرا في نهاية المطاف في الخمسينات.



وكان لبروست الذي توفي العام 1922 عن 51 سنة، تأثير كبير على الأجيال اللاحقة من المؤلفين، خصوصا من خلال تحفة “روشيرش دو تان بيردو” (البحث عن الزمن المفقود).



وقد بيعت نسخة من هذا الكتاب الذي كرسه بروست لعشيقه، في مزاد في ديسمبر 2018 مقابل 1,51 مليون يورو وهو مبلغ قياسي لكتاب أصليّ باللغة الفرنسية.



لماذا لم يحتفظ بروست بهذه النصوص؟ “لا شك في أنه اعتبر أنه بسبب الجرأة الموجودة فيها قد يصطدم ببيئة اجتماعية محافظة” وفق الدار.



وتهيمن على هذه النصوص مواضيع جدلية جريئة من شأنها أن "تصدم بيئة اجتماعية تسيطر عليها مبادئ أخلاقية تقليدية قوية" مثل المثلية الجنسية.



وينظر إلى بروست الذي ولد في عام 1871، وفارق الحياة في عام 1922، على أنه إحدى الشخصيات المحورية في الأدب الغربي خلال القرن العشرين.