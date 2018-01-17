نشرة أخبار المساء

ـ معتمد رواتب موظفي دير الزور الموضوعين تحت تصرف مديرية زراعة الحسكة يختلس مبلغ 11 مليون و 500 ألف ليرة سورية بطريقة التلاعب بأوامر الصرف.

ـ الامم المتحدة: دي ميستورا لا يزال ينظر فى قرار المشاركة بموءتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشي.

ـ استشهاد الدكتورة سوزان فطوم واصابة خمسة أشخاص آخرين نتيجة استهداف بلدة السعن شمال شرق سلمية بقذيفتين صاروخيتين.

ـ الجيش وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في ريف حلب الجنوبي ويسيطرون على قريتي "ماسح" و"تل ماسح" غرب بلدة تل الضمان بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها..

ـ الجيش وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في ريف حماه الشمالي الشرقي ويسيطرون على "تل موتيلات" المشرف ناريا على قريتي "طوطح" و"ابو حريق" بعد مواجهات مع مجموعات داعش الارهابية المنتشرة في المنطقة.

ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : اصابة امرأة مسنة وأضرار مادية بقذيفة أطلقها الارهابيون على مساكن برزة.

ـ الجيش وحلفاؤه يسيطرون على قرى عوينات صغير ومرحمية وعوينات كبيرة في ريف #حلب الجنوبي، بعد مواجهات مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها.

وتجدر الاشارة إلى أن سيطرة القوات على تل الشهيد هو الذي مهد سقوط هذه القرى، والتل يرصد ناريا القرى التي تقع على الجهة الغربية والجنوبية منه.

ـ ارهابيون يتحصنون على الاطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بعدة قذائف المدينة سقطت احداها على حافلة لروضة /براعم الطفولة/ فى شارع النيل ما تسبب باستشهاد السائق وضاح غنام واصابة خمسة أطفال.

ـ كشف مدير الهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو أن المعلومات المتوفرة لدى الهيئة تؤكد وجود 10 آلاف شخص دفنوا في المقابر الجماعية في الرقة، مؤكداً وجود أربعة آلاف جثة في مقبرة واحدة.

ـ مقتل عدد من ارهابيي النصرة بنيران الجيش العربي السوري على جبهة الرستن بريف حمص منهم :

1_ الارهابي بشار العبيد 2_ عماد فايز 3_ نبيل شحود 4_ يوسف الراعي . وإصابة آخرين.

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