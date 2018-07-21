نسور قاسيون في أفضل تصنيف عالمي لهم على لائحة “الفيفا”

أعلن المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بشار محمد أن المنتخب حل بالمركز السبعين على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي ليحقق بذلك المنتخب أفصل تصنيف في تاريخه، كما جاء في المركز السادس آسيوياً وعربياً.



وأشار محمد لبرنامج أن المنتخب جاء بالمركز الـ 73 في آخر تصنيف للفيفا، فيما بدأ تصنيفاته بالمركز 153 معتبراً أن هذا التقدم خطوة مهمة.



وكان أنهى منتخبنا معسكراً تدريبياً في النمسا والذي استمر عشرة أيام، وهو أول معسكر لهم في أوروبا، استعداداً لنهائيات آسيا المقرر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة في الخامس من كانون الثاني القادم.



وسيكون هناك أربع مراحل تحضيرية جديدة للمنتخب الوطني، حسب الخطة الموضوعة من الاتحاد والكادر الفني، تبدأ الأولى في أيلول بمباراتين وديتين مع أوزبكستان وقرغيزستان، والثانية في تشرين الأول مع البحرين والصين، والثالثة في تشرين الثاني مع الكويت ومنتخب آخر لم يتحدد بعد، والأخيرة ستكون من خلال معسكر نهائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.