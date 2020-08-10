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نحو 1100 طن تقديرات إنتاج الخيار بالسويداء

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من الخيار للموسم الصيفي الحالي بـ 1098 طنا.


وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أن الإنتاج للموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي وذلك نتيجة زيادة المساحات المزروعة بالخيار إضافة إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحصول ضمن الخطط الزراعية المعتمدة.


وأشار حامد إلى أن المساحات المزروعة بالخيار بلغت خلال الموسم الحالي نحو 390 دونما كلها مروية من الآبار وتركزت في قرى المنطقة.


وكانت محافظة السويداء أنتجت الموسم الماضي 940 طنا من الخيار ضمن المساحات المزروعة التي بلغت 340 دونما.