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ناقلة النفط الإيرانية الخامسة تصل إلى المياه الإقليمية الفنزويلية اليوم

ذكرت وكالة رويترز أن ناقلة النفط الايرانية الخامسة، تصل إلى المياه الإقليمية الفنزويلية اليوم الأحد، وفق بيانات تتبع السفن. في الوقت الذي تستعد فيه السلطات في البلاد التي تمتعت بأرخص سعر للبنزين في العالم منذ عقدين، لتوسيع مبيعات التجزئة.

وأضافت الوكالة أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه)، بدأت تزويد محطات البلاد بالوقود، ومن المتوقع أن تشمل خطة توزيع الوقود الجديدة، نحو 1540 محطة في البلاد. في وقت ينتظر السائقون بفارغ الصبر بيع البنزين.

هذا وبدأت يوم السبت إمدادات الجملة في عدة مناطق بعد الاختبارات التي أجريت قبل أيام بهدف تنفيذ مبيعات التجزئة الآلية وأنظمة التحكم اعتباراً من أوائل حزيران/يونيو.

ووصلت ناقلة النفط الإيرانية "فاكسون"، يوم الجمعة  إلى فنزويلا، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الـ5 التي تنقل الوقود إلى البلاد، وجرى إفراغها من حمولتها من مادة البنزين التي تطلبها فنزويلا بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على قطاعها النفطي.