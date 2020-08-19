نادٍ إماراتي يقدّم عرضاً للتعاقد مع لاعب “إسرائيلي”

في الفترة التي كان فيها التطبيع السياسي الإماراتي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي غير علنيّ، كانت الإمارات في الأشهر الأخيرة لا تتوانى عن إظهار التطبيع الرياضي عبر الترحيب بالرياضيين “الإسرائيليين” واستضافتهم في ملاعبها.



ووصل الحال إلى أنها استضافت ما يُسمّى “وزيرة الرياضة الإسرائيلية” ميري رئيف، وهذا ما كان يلقى شجباً كبيراً واستنكاراً واسعاً لدى الشعوب العربية المناصرة لقضية فلسطين.



هكذا فإن التطبيع الرياضي كان حاضراً ولم ينقطع بين الإماراتيين و”الإسرائيليين”، أما الآن مع إعلان التطبيع الكامل العلني بين الإمارات و”إسرائيل” فإن الإماراتيين سيُقدمون على خطوات أكثر خزياً في التطبيع الرياضي مع كيان الاحتلال.



إذ قدم نادي بني ياس أبو ظبي لكرة السلة عرضاً مالياً كبيراً للّاعب “الإسرائيلي” أنطون شوفتين ليصبح لاعباً في صفوفه الموسم المقبل.



وأعرب النادي الإماراتي عن أمله أن يكون الرياضي “الإسرائيلي” الأول الذي يلعب في الإمارات، إلا أن الأخير خيّب آمال الإماراتيين ورفض العرض.