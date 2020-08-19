«إف 35» قريباً إلى الإمارات: الحلف العسكري... بعد التطبيع
ريفا الحسكة والرقة.. مقتل وجرح عدد من المسلحين المدعومين تركياً بانفجارين متتاليين
دير الزور .. ضحية وعدد من الجرحى المدنيين جراء إطلاق النار عليهم من قبل “قسد”
وفاة طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول
المحكمة الخاصة بلبنان: لا دليل على تورط سوريا و حز ب الله في قتل الحريري
ترحيب سعودي بخيانة أبو ظبي: متى يحين دور الرياض؟
اتفاقية تعاون لمنح قرض 5 مليون ليرة ودون فوائد للمستفيدين من برنامج دعم المسرحيين
طائرة أمريكية تعتدي على حاجز للجيش و استشهاد جندي و اصابة اثنين
“قسد” تختطف 7 نساء تحت تهديد السلاح في ريف الحسكة
بعد اجتماع مع ممثلي الجيش الأمريكي.."البكارة" ترفض تسليم المناطق التي سيطرت عليها
ولا عزاء للصحفيين
قبيلة البكارة تطرد قسد وتسيطر على مقراتها
هل ضلّل بومبيو الكونغرس بشأن النفط السوري؟
مجلس الأمن يرفض تمديد حظر الأسلحة على إيران
حول زواج العشيقة الإماراتية من القواد الإسرائيلي

نادٍ إماراتي يقدّم عرضاً للتعاقد مع لاعب “إسرائيلي”

في الفترة التي كان فيها التطبيع السياسي الإماراتي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي غير علنيّ، كانت الإمارات في الأشهر الأخيرة لا تتوانى عن إظهار التطبيع الرياضي عبر الترحيب بالرياضيين “الإسرائيليين” واستضافتهم في ملاعبها.

ووصل الحال إلى أنها استضافت ما يُسمّى “وزيرة الرياضة الإسرائيلية” ميري رئيف، وهذا ما كان يلقى شجباً كبيراً واستنكاراً واسعاً لدى الشعوب العربية المناصرة لقضية فلسطين.

هكذا فإن التطبيع الرياضي كان حاضراً ولم ينقطع بين الإماراتيين و”الإسرائيليين”، أما الآن مع إعلان التطبيع الكامل العلني بين الإمارات و”إسرائيل” فإن الإماراتيين سيُقدمون على خطوات أكثر خزياً في التطبيع الرياضي مع كيان الاحتلال.

إذ قدم نادي بني ياس أبو ظبي لكرة السلة عرضاً مالياً كبيراً للّاعب “الإسرائيلي” أنطون شوفتين ليصبح لاعباً في صفوفه الموسم المقبل.

وأعرب النادي الإماراتي عن أمله أن يكون الرياضي “الإسرائيلي” الأول الذي يلعب في الإمارات، إلا أن الأخير خيّب آمال الإماراتيين ورفض العرض.