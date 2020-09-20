ميليشيا “قسد” تختطف عشرات الشبان في ريف الرقة الشمالي

أقدمت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على شن حملة اعتقالات جديدة بحق المدنيين بالمناطق التي تسيطر عليها في ريف الرقة.



ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر أهلية في ريف الرقة أن مجموعات من ميليشيا “قسد” طوقت اليوم الأحد، بلدة المنصورة وعدد من القرى التابعة لها في ريف الرقة الغربي وداهمت المنازل فيها واختطفت عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها.



كما شنت ميليشيا “قسد” أول أمس حملة اعتقالات أخرى بقرية الفاطسة في ريف الرقة الشرقي طالت شابين من أهالي القرية واقتادتهما إلى جهة مجهولة.



وباتت تعتبر حملات المداهمات والخطف والاعتقالات التي تنفذها ميليشيا “قسد” بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها أمر يعيشه أهالي تلك المناطق بشكل شبه يومي إلى جانب حالة الفلتان الأمني المتفشية في تلك المناطق.