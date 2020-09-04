ميليشيا (قسد) تختطف 7 أشخاص من ريف الحسكة

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية 3 شبان من بلدة تل براك بحجة تخلفهم عن القتال في صفوفها في حين داهمت قرية الركاض بريف الحسكة بدعم من حوامات الاحتلال الأمريكي واختطفت 4 أشخاص واقتادتهم إلى ريف دير الزور الشرقي.



وأشارت مصادر أهلية إلى أن ميليشيا “قسد” واصلت عمليات الخطف بحق المدنيين في الجزيرة السورية واقتيادهم إلى جهات مجهولة ضمن حملات ما يسمى “التجنيد الإجباري” حيث قام مسلحوها بنصب حواجز في بلدة تل براك بريف الحسكة واختطاف 3 شبان بهدف زجهم للقتال في صفوفها.



وذكرت المصادر أن ثلاث عربات لقوات الاحتلال الأمريكي وخمس سيارات تويوتا تابعة لميليشيا “قسد” داهمت قبل أيام قرية الركاض جنوب بلدة مركدا بريف الحسكة الجنوبي واختطفت 4 أشخاص ونقلتهم عبر حوامات تابعة للاحتلال الأمريكي إلى القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.