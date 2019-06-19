ميزة جديدة من فيسبوك تعتمد على هز الهاتف

طرحت فيس بوك ميزة جديدة لمستخدميها تعتمد على "هز" الهاتف لفتح نافذة الإبلاغ التلقائى عن وجود مشاكل فى المنصة، وهى الميزة التي أثارت إعجاب الكثير من المستخدمين، حيث لا يتطلب منهم الأمر الدخول إلى الكثير من القوائم من أجل الإبلاغ عن شىء ما خاطئ.



وكشفت التقارير أن الشركة بدأت فى طرح هذه الميزة بشكل تدريجى لكافة مستخدمى المنصة، حيث بدأت فى الوصول لمستخدمى أندرويد ومستخدمى iOS، حيث يمكن لأى منهم خلال فتح تطبيق فيس بوك "هز الهاتف" لكى تظهر له نافذة خاصة بالإبلاغ عن المشاكل.



وقد كانت طريقة "اهتزاز للإبلاغ" متوفرة مسبقًا كميزة يمكن تفعيلها على نظام التشغيل iOS، وستكون قريبًا إعدادًا افتراضيًا على كل من iOS وAndroid، لكن سيظل المستخدمين فى نفس الوقت قادرين على الإبلاغ عن الأخطاء من خلال قائمة المساعدة والدعم على فيس بوك، لكن الشركة تقول إنها تأمل أن تكون هذه الطريقة الجديدة أسهل فى الاستخدام.