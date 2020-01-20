تفجيرات تهزّ مناطق سيطرة «قسد» وأحدها تزامن مع مرور رتل أميركي
إرهابيو النصرة يسرقون مخبز “كفر داعل” ويواصلون ضغطهم على المدنيين غرب حلب
تركيا تُبلّغ مسلحيها في إدلب أن الجيش السوري مصر على التقدم واستعادة المحافظة بالكامل
يحدث في مجلس الشعب السوري
الجيش يمهّد نارياً لتحرير ريف حلب ويصدّ هجوماً للإرهابيين بريف إدلب
العشائر العربية ترص الصفوف لمواجهة الاحتلالين الأميركي والتركي
«قسد» تعيد افتتاح معبر الصالحية في الشمال
مرسوم : عقوبات مشددة لمن ينشر او يعيد نشر اخبار ملفقة حول الليرة
مرسوم: 7 سنوات أشغال شاقة مؤقتة وغرامة مالية لكل من يتعامل بغير الليرة السورية
هدنة إدلب في انتظار «مؤتمر برلين»!
لليوم الثالث على التوالي: مظاهرات في السويداء تحت شعار “بدنا نعيش”
المجموعات الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية
القوات الروسية تواصل تحركاتها المكثفة في شمال شرق البلاد
ألمانيا تسحب حق اللجوء من آلاف السوريين
انتشار حالة من التوتر بين قوات الاحتلال التركي وفصائلها في ريف الحسكة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ميركل: مؤتمر برلين حول ليبيا لم يبحث أي عقوبات

ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم حول ليبيا في برلين أمس الأحد إمكانية فرض عقوبات في حال انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضحت ميركل أن المؤتمرين "تحدثوا عن ضرورة أن يبحث مجلس الأمن الدولي الوثائق (التي تم تبنيها في برلين) مرة أخرى ويصادق عليها".

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة.

كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى فرض "عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار"، وضمان تطبيق تلك العقوبات.

وانعقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من "الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

 

 


المصدر: وكالات