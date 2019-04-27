ميدالية لسورية في بطولة ماندلييف للكيمياء

أحرز فريق سورية ميدالية برونزية في بطولة ماندلييف الدولية 53 للكيمياء التي نظمتها جامعة سان بطرسبورغ الروسية على مدى ستة أيام واختتمت اليوم.



وذكرت هيئة التميز والإبداع أن الميدالية البرونزية أحرزها الطالب محمد بلال, مشيرةً إلى أن البطولة تكونت من جلستين الأولى نظرية والثانية عملية في المخابر.



وضم الفريق السوري الطلاب أسمى الرفاعي ومضر العلي وكرم خضور بإشراف الدكتور عبد الوهاب علاف رئيس اللجنة العلمية المركزية لمادة الكيمياء في الأولمبياد العلمي السوري والدكتور خالد جمعة عضو اللجنة.



ولفتت الهيئة إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لسورية في البطولة إلى جانب أكثر من 50 دولة من مختلف القارات وكانت محطة تحضيرية مهمة للفريق حيث وضعته في أجواء المنافسات القوية من أجل المشاركة في الأولمبياد العالمي خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تقام مسابقات الأولمبياد العالمية في تموز القادم حيث يقام أولمبياد الكيمياء في فرنسا.