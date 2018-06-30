موعد جديد لأطراف «أستانا» في سوتشي

أعلنت موسكو أن الاجتماع المقبل ضمن مسار اجتماعات أستانا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية، في آخر يومين من شهر تموز المقبل.

وأوضح نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، أن الدول الضامنة لمسار أستانا، روسيا وإيران وتركيا، سوف تحضر اللقاءات، كما الطرفين السوريين، الحكومي والمعارض، إلى جانب المراقبين.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن فيرشينين، قوله إن جهود تشكيل «اللجنة الدستورية» وصلت إلى مرحلة متقدمة، وإن المضي نحو المرحلة المقبلة ينتظر التشكيلة المقترحة لشغل عضوية اللجنة، من جانب المعارضة والمجتمع المدني، لكون الجانب الحكومي قد أرسل مقترحاته.

وبدا لافتاً بالتوازي مع الحديث عن موعد جديد للقاءات سوتشي، تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التي قال فيها إن «روسيا وإيران والولايات المتحدة تتحمل جزءاً من المسؤولية في الانتهاكات» جنوب سوريا. وقبلها كان الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قال إن «هذه الهجمات تقوض الجهود التي تبذل في إطار عمليتي أستانا وجنيف».

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