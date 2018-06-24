موسكو تعلن عودة 11 طائرة عسكرية ومروحية من سوريا إلى روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 11 مقاتلة ومروحية عادوا من الأراضي السورية إلى مراكز المناوبة الدائمة في روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، السبت 23 يونيو/حزيران: “عادت 11 طائرة إلى مواقع الانتشار الدائم في أراضي الاتحاد الروسي، خلال الأسبوع الماضي”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت مقطع فيديو في 13 ديمسبر/كانون الأول 2017، يظهر فيه عودة المقاتلات والطائرات الروسية التي شاركت في الحرب على الإرهاب في سوريا.

ويبين الفيديو وصول كل من المقاتلة ميغ-29 إس.إم.تي” والقاذفة توبوليف —22M3، إلى مطار أستراخان ومطار موزدوك ومطار إيركوتسك ومطار كالوغا وغيرها من المناطق الأخرى، وذلك بعد إكمال مهام الضربات الجوية ضد أهداف إرهابية في سوريا بنجاح.