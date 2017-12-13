موسكو: بوتين لم ينسق مع الحلفاء قرار سحب القوات من سوريا

أكدت موسكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم ينسق مع الحلفاء قرار سحب القوات الروسية من سوريا.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الروسية قد ناقشت قرارها مع إيران: "أعطى الرئيس الأمر بوصفه القائد العام، وهو ليس ملزما بأن يبلغ أحدا بذلك".