موسكو: بوتين لم ينسق مع الحلفاء قرار سحب القوات من سوريا
أكدت موسكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم ينسق مع الحلفاء قرار سحب القوات الروسية من سوريا.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الروسية قد ناقشت قرارها مع إيران: "أعطى الرئيس الأمر بوصفه القائد العام، وهو ليس ملزما بأن يبلغ أحدا بذلك".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر يوم أمس الاثنين، ببدء سحب القوات الروسية من سوريا بعد أدائها لمهامها في محاربة الإرهاب.
وقال بوتين خلال زيارة مفاجئة لقاعدة حميميم الروسية في سوريا: "آمر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ببدء سحب مجموعة القوات الروسية إلى نقاط مرابطتها الدائمة".
جدير بالذكر أن الاتحاد الروسي، كان قد بدأ عملية جوية عسكرية في 30 سبتمبر عام 2015 بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد.
المصدر: وكالات
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