موسكو: العملية العسكرية في سوريا أبعدت التهديدات عن حدود روسيا وجيرانها

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العملية العسكرية للجيش الروسي في سوريا، أتاحت فرصة لإبعاد التهديدات الإرهابية عن حدود روسيا الاتحادية وجيرانها.





وأعلن أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي تصفية الجزء الأكبر من الإرهابيين في سوريا، ولاسيما زعماء مسلحين راهنوا على تصدير "الجهاد" من الشرق الأوسط إلى روسيا ومناطق أخرى من العالم.





وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة توطيد التعاون الدولي وتوحيد الجهود في مكافحة التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى استعداد روسيا للتعامل مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، وذكر أن الاتصالات الحالية مع الطرف الأمريكي في سوريا تكتفي بتجنب وقوع الحوادث العسكرية فقط.





وتابع نائب وزير الخارجية الروسي أن نشر إيديولوجيا الإرهاب في المجال الإعلامي يمثل مخاطر جديدة بعد دحر تنظيم "داعش" في سوريا.





وأضاف أن مواجهة ترويج الأفكار الإرهابية والمتطرفة تحتاج إلى تضامن قدرات الدولة والمجتمع على أساس القانون الدولي والتعاون النزيه ومن دون استخدام "المعايير المزدوجة" ومحاولات تبرير النشاط الإرهابي.





وقال سيرومولوتوف إن بإمكان السوريين أنفسهم تأمين الشرعية في سوريا ومن دون أي تدخل خارجي أسفر عن زعزعة الاستقرار في هذا البلد في 2011- 2012 وزيادة النشاط الإرهابي هناك وفي المنطقة.



