مهرجان مسرح الطفل ينطلق على خشبة الحمراء بعرض “جاية الفرح” لفرقة أجيال

حالة من الفرح والتفاعل نشرها مهرجان مسرح الطفل في حفل افتتاحه الذي قدمته فرقة أجيال على خشبة مسرح الحمراء الدمشقي تحت عنوان “جاية الفرح”.





ولم يقتصر الحضور على الأطفال بل شاركهم ذووهم فرحتهم وتفاعلهم مع اللوحات الفنية الاستعراضية المتنوعة التي قدمتها أجيال معتمدة الموسيقا المبهجة والألوان والتنويع في الرقصات مجسدة خلالها لوحات من التراث الشعبي السوري عكست تنوع بيئاته.





ويمتاز مهرجان مسرح الطفل هذا العام بأنه سيقدم عروضا مسرحية ستتوزع في مسارح دمشق “الحمراء والقباني والعرائس” وفي المراكز الثقافية بكفرسوسة والمزة والميدان وجرمانا وصحنايا بدمشق إضافة إلى عروض في محافظات حلب وحماة والسويداء واللاذقية وطرطوس ودرعا وحمص والحسكة ومدينة القامشلي.





كما ترافق المهرجان أنشطة موازية تتضمن عرضا لفرقة الكشافة إضافة إلى ورشة رسم تفاعلية بعنوان الأطفال يبدعون على مسرح القباني ومعرض للدمى.





بسام ناصر مدير مسرح الطفل اشار إلى أن المهرجان الذي انطلق اليوم بهذا العرض المسرحي لفرقة أجيال سيتضمن 35 عرضا منوعا تشمل تسع محافظات بهدف الوصول بالمسرح إلى الطفل السوري أينما كان مؤكدا أهمية المهرجان لكونه استطاع في أول عروضه استقطاب هذا العدد الكبير من الجمهور ومن المنتظر أن يتابع بالزخم نفسه مع الفرق الأخرى والعروض المتنوعة التي ستقدمها.





باسل حمدان مدير فرقة أجيال للمسرح الراقص لفت إلى أهمية المهرجان في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال خلال عطلتهم الانتصافية وبث حالة من الأمل والفرح عبر العروض المتنوعة التي سيقدمها موضحا أن فرقة اجيال في عرضها “جاية الفرح” اعتمدت على تقديم توليفة متنوعة من اللوحات بهدف تصوير الحياة والبهجة والأمل بالمستقبل مشيرا إلى سعادته بالتفاعل الكبير الذي لقيه العرض من قبل الجمهور.



