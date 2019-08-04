مهرجان القلعة والوادي.. احتفاء بأطفال الشهداء والجرحى وفعاليات فنية وفكرية

يواصل مهرجان القلعة والوادي فعالياته الترفيهية والثقافية والفنية والاجتماعية لليوم الثالث على التوالي وذلك في قرى وادي النضارى بحمص وسط إقبال جماهيري واسع.



وشارك نحو 100 طفل من أبناء الشهداء في قرى الشنية والشرقلية والقبو والقينقية في فعالية ترفيهية بمول الحواش حيث أوضح بسام محفوض مدير مكتب الشهداء في المحافظة أن التركيز على فعاليات أبناء الشهداء والجرحى خلال المهرجان هو أقل ما يمكن ان يقدم لهم بهدف زرع الفرح والأمل في قلوبهم.

ما ألقى الموسيقي جوان قرجولي محاضرة حول الموسيقا ثقافة وعلاج في مركز ثقافي مرمريتا تحدث فيها عن اهمية العلاج بالموسيقا ولا سيما أنها تسهم في تحسين الحالة العقلية والبدنية للمريض وتغير من مزاجه.



وفي ذات المركز تحدثت الإعلامية أوغاريت دندش أثناء حفل توقيع كتابها “10 كيلو مترات من الأرض” عن الحرب على سورية ووجاعها وآلامها والحزن الذي يسكن في بيوتها مشيرة إلى ضرورة أن يكون الإعلام جاهزا لمواجهة كل التضليل الإعلامي.



وفي منطقة مشتى عازار تضمنت فعالية تربية النحل وقطف العسل عرضا للعديد من أنواع العسل الذي ينتجه مربو النحل في المنطقة وكيفية تربية النحل والعناية به حيث أشار كل من “حرب ديب وعماد زينة” من مربي النحل في المنطقة إلى ضرورة أن يعتمد المربون على الدراسة والممارسة والعناية والأدوية الخاصة والبيئة اللازمة لضمان حياة الخلية.



وحول أهمية المهرجان في الخارطة السياحية في حمص اعتبر مدير السياحة في المحافظة أحمد عكاش أن المهرجان تظاهرة فنية وثقافية وسياحية مهمة يؤمه جميع السوريين من المحافظات والمغتربين أيضا وهذا يدل على إيمان السوريين باستمرار الحياة وقهرهم للظلم والإرهاب.



كما شهدت ساعات المساء والليل حفلات الموسيقا والطرب حيث أحيا الفنان محمد شحادة في شارع المطاعم بمرمريتا أمسية عزف منفرد تخللها عزف شرقي وغربي إضافة إلى حفل غنائي للفنان أيمن مخول.



واختتم اليوم الثالث فعالياته بملتقى جريح وطن حيث عبر الجرحى “محمد الدنكاوي وحسن خضور ووائل العبد الله ومروان علي” عن سعادتهم بهذا الملتقى حيث تعرفوا على بعضهم البعض وعلى اصاباتهم وشاركوا في الفعاليات الترفيهية والرحلات متجاوزين كل جراحهم مؤكدين أن معظمهم أحرزوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ضمن بطولات الجرحى الرياضية وتابعوا دراستهم الثانوية والجامعية ايمانا منهم بان جراحهم انما هي دافع للاستمرار والانجاز.



وكان مهرجان القلعة والوادي قد انطلق في 1/8/2019 بمنطقة وادي النضارة بريف حمص عبر مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والطبية المتنوعة



يشار إلى أن المهرجان يتابع فعالياته حتى الخامس من الشهر الحالي.

سانا