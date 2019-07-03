تطلق وزارة الثقافة مديرية الثقافة بالسويداء يوم الخميس 4/7/2019 «مهرجان السويداء الثقافي» عند الساعة 12 ظهراً على مسرح المركز الثقافي في السويداء.يتضمن حفل الافتتاح تكريم قامات فنية وأدبية من المحافظة وهم السادة : " فايز عز الدين – ريم الأطرش – وهيب سراي الدين – اعتدال شقير- خليل بيطار – جمال عباس – رفيق كفيري – قاسم وهب – حمد أشتي – محمد طربيه – زياد كرباج – فؤاد أبو عساف – معن دويعر – معين العماطوري – سمير جبر – داوود رضوان"



وافتتاح معارض" للفن تشكيلي – والأعمال التراثية – معرض فني نتاج عمل الأطفال اليافعين و معرض للكتاب" بالإضافة للحفل الفني.



ويستمر المهرجان لغاية يوم الاربعاء 10/7/2019 ويتضمن عروضاً سينمائية ومسرحية وأمسيات تراثية وفنية وشعرية وزجلية وحفلات موسيقية وغنائية يشارك فيها عدد من مثقفي وشعراء وفناني المحافظة، وإطلاق مشروع المنبر الثقافي، ومشروع التشجيع على القراءة و مشروع رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، ومشروع رعاية أبناء الشهداء.