منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لن نسمح بتفتيش منشآتنا العسكرية

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها العسكرية مشيرا إلى أن هذه القضية غير موجودة بالأساس في البروتوكول الإضافي والاتفاق النووي.





وفي تصريح للتلفزيون الإيراني رفض كمالوندي شروط الرئيس الاميركي دونالد ترامب للإبقاء على الاتفاق النووي وقال: “إن الأمور التي كانت موجودة في السابق حول تفتيش المنشآت العسكرية تمت مناقشتها وقد أغلق الملف والآن لا يوجد أي موضوع من جانب الوكالة لتفتيش أي منشأة عسكرية”.





وأضاف “إن للتفتيش مبادئ وأصولا وليس من أجل الفضول والبحث وقد تم تبيان ذلك في البروتوكول الإضافي الذي لا ينص على تفتيش مكان لم يعلن عنه كما أن الأماكن التي يعلن عنها ينبغي أن تجري فيها أنشطة نووية “.





ولفت كمالوندي إلى عدم وجود أنشطة نووية في أي منشأة عسكرية إيرانية مؤكدا أن بلاده لا تتطلع إلى امتلاك القنبلة أو السلاح النووي.



