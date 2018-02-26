مندوب سوريا الدائم لدى جنيف: مستمرون بعملياتنا ضد الإرهابيين بالغوطة

أكد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ في جنيف، حسام الدين علاء، أن "دمشق ستستمر بعملياتها في محاربة الإرهابيين على كامل أراضيها، بما في ذلك ​الغوطة الشرقية​، وأنها ترى هذا النشاط غير مشمول في قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 2401".

ولفت إلى "اننا أوضحنا أن هذا القرار يشمل كامل الأراضي السورية، بما في ذلك ​عفرين​ وتلك الأراضي التي تنشط فيها ​الولايات المتحدة​، والجانب الثاني يتمثل في أن القرار يستثني النشاط ضد تنظيمي "داعش" و"​جبهة النصرة​" الإرهابيين، من القيود المفروضة، ما يعني أن العمليات ضد جماعاتهم ليست ممنوعة".