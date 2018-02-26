مندوب سوريا الدائم لدى جنيف: مستمرون بعملياتنا ضد الإرهابيين بالغوطة
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين علاء، أن "دمشق ستستمر بعملياتها في محاربة الإرهابيين على كامل أراضيها، بما في ذلك الغوطة الشرقية، وأنها ترى هذا النشاط غير مشمول في قرار مجلس الأمن الدولي 2401".
ولفت إلى "اننا أوضحنا أن هذا القرار يشمل كامل الأراضي السورية، بما في ذلك عفرين وتلك الأراضي التي تنشط فيها الولايات المتحدة، والجانب الثاني يتمثل في أن القرار يستثني النشاط ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، من القيود المفروضة، ما يعني أن العمليات ضد جماعاتهم ليست ممنوعة".
إرسال تعليق جديد