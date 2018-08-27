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منتخبنا الأولمبي يلاقي فيتنام في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية

يلاقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم نظيره الفيتنامي في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اندونيسيا، يوم الاثنين الساعة الثالثة والنصف عصراً على أرضية ملعب باتريوت كاندراباجا.

وكان منتخبنا الأولمبي تجاوز المنتخب الإماراتي في مباراته الافتتاحية بهدف، وسحق تيمور الشرقية بنتيجة 5-2، وخسر 3-0 أمام الصين، ليتأهل كثاني مجموعته ويفوز على شقيقه الفلسطيني في دور الـ 16 بهدف وحيد.

وأكد مدرب منتخبنا الاولمبي، مهند الفقير، أنه “درّس المنتخب الفيتنامي بشكل جيد، ووضع التكتيك المناسب لتجاوزه”.

واعترف الفقير، بحسب موقع “كووورة”، بـ “صعوبة المباراة وبقوة المنافس الذي استعد جيدا للبطولة”، مشيرا إلى أن “ثقته كبيرة في لاعبيه”.

فيما قدم رئيس اتحاد الكرة فادي دباس، مكافآت للاعبين بعد مباراة فلسطين، لتأهلهم للدور ربع النهائي مع وعد بتقديم مكافأة مضاعفة في حال تجاوز فيتنام، مؤكداً أن “هزيمة فيتنام ممكنة وليست مستحيلة، رغم صعوبة المهمة”.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي منع اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية، أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون التركيز بالمباراة في أفضل حالاته.

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