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منتخب سورية بكرة السلة يفوز على نظيره السعودي في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا

فاز منتخب سورية لكرة السلة للرجال على نظيره السعودي بنتيجة 75-70 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الجوهرة بمدينة جدة ضمن النافذة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى بطولة آسيا التي ستقام في مدينة بنغالور الهندية العام القادم.

وكان منتخبنا الذي يلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات إيران وقطر افتتح مشواره بالتصفيات بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94 نقطة.


وتضم التصفيات ست مجموعات يتنافس في كل واحدة منها أربعة منتخبات حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة في ختام التصفيات الآسيوية إلى بطولة آسيا ليكون مجموع المتأهلين اثني عشر منتخبا بينما تلعب المنتخبات التي تحل في المركز الثالث في المجموعات الست دوريا من مرحلة واحدة يتأهل منها أربعة منتخبات إلى كأس آسيا ليكون المجموع الكلي 16 منتخبا.