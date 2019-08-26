منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا بدمشق تحضيرا للنهائيات الآسيوية

يبدأ منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم معسكرا تدريبيا داخليا بدمشق ويستمر حتى الثاني من الشهر القادم وذلك ضمن تحضيراته لنهائيات آسيا التي ستقام في تايلاند مطلع العام المقبل.



واللاعبون المدعوون إلى المعسكر هم فارس أرناؤوط ويوسف الحموي ويوسف محمد ومحمد كامل كواية وأنس العاجي وأيمن عكيل وعبد الرحمن بركات ويزن عرابي ومازن عمارة وعبد الهادي شلحة ومحمد الحلاق وزيد غرير وصبحي شوفان وميلاد حمد ومحمد مالطة وليث علي وخالد كردغلي وكامل حميشة وعلاء الدين الدالي وعمر خديجة ومروان زيدان وعبد القادر عدي وزكريا حنان ومحمد البري ونبيل كورو.



ويتألف الكادر التدريبي والإداري لمنتخبنا من أيمن الحكيم مدربا وأحمد عزام ومصعب محمد مساعدين للمدرب وأحمد النايف مدربا لحراس المرمى وأحمد زينو غداريا وعزت شقالو ومحمد عكاش معالجين فيزيائيين وعماد الميري منسقا إعلاميا وأوس محمد مسؤولا للتجهيزات.



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