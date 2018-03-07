من يعلّي التعليم العالي ؟

اليوم وخلال حضور د. عاطف نداف وزير التعليم العالي تحت القبة تأكدنا أن أوضاع حكومتنا بخير بالنظر إلى صحة السيد الوزير الموفورة وسمنته الزائدة ووجهه المربرب الذي يملؤه خدان موردان مع ضحكة ساخرة ظهرت على محياه بعدما تجرأ أحد النواب بالقول أنه قد يطلبه للإستجواب على خلفية قضية تخص جامعة إيبلا .. وقد يكون السيد النداف محقاً في ضحكته المطمئنة، إذ لايتذكر مؤرخوا مجلس الشعب في أي حقبة تاريخية تم استجواب آخر وزير سوري..

هذا وقدم الوزير خطة عمل وزارته لهذا العام، ولم يكن هناك خطة أوسياسة عامة بقدر ماكانت حديثا عاديا لرجل تعود شغل المناصب الهامة دون أن نعرف ما يميزه عن غيره من السوريين .. وبالتالي كان لابد لي من توجيه أسئلة قد تساعد في تلمس خطة عمل لمؤسسات التعليم العالي :

1- ماهو دور منظومة التعليم العالي في تعزيز الانتماء والمواطنة وبناء الهوية بعد الحرب ؟

2- لماذا يتناقص البحث العلمي في التعليم العالي؟

3- كيف تجيب على من يسمون جامعاتنا بجامعات الامتحانات كون الامتحانات تأخذ ثلث الوقت الفعلي في التعليم العالي؟

4- أين هي سياسة تطوير الكفاءات العلمية والبحثية لأعضاء الهيئة التدريسية؟

5- لماذا لا توافقون على دمج منظومتي التربية والتعليم العالي؟

6- لماذا يستمر التأثير السلبي للكتاب الجامعي على التعليم العالي؟

7- كيف تعالجون نزيف الكوادر والطلاب من مؤسسات التعليم العالي؟

8- هل ستعيدون النظر بالتعليم المفتوح ؟وهل أدى التعليم الافتراضي الهدف المأمول منه؟

9- لماذا تغيب سياسات المحتوى الرقمي وآليات التعليم الإلكتروني عن جامعاتنا؟!

10- متى ستطبقون آلية التعليم المستمر ، أو التعلم مدى الحياة، لإنعاش التعليم العالي؟

11- ماسبب انعدام العلاقة بين منظومة التعليم العالي والفعاليات المنتجة للفكر والثقافة؟

12- ماهو دور التعليم العالي في العمل الاجتماعي ومقاربة الواقع السوري؟

13- ماهي المتطلبات العامة لتطوير المؤسسات التعليمية الجامعية؟

14- أخيرا، هل هناك رؤية أو خطة واقعية لإصلاح التعليم العالي وتحسين سمعة جامعاتنا دوليا بالنظر إلى هذا الكم الكبير من المشاكل التي يعاني منها تعليمنا العالي .. ذلك أن الخطة التي تقدمتم بها تتحدث عن إصلاحات جزئية متواضعة بالمقارنة مع الخراب الجامعي الذي تسببت به منعكسات الحرب على سورية..

يمكنكم متابعة التفاصيل وأجوبة السيد الوزير على موقع مجلس الشعب ..

نبيل صالح