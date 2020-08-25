من هو حسين عرنوس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ؟

كلّف الرئيس بشار الأسد بموجب المرسوم رقم 210 للعام 2020 المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.



وكان عرنوس وزيرا للموارد المائية في حكومة عماد خميس الذي أعفي من مهامه بموجب مرسوم رئاسي، وتكليف عرنوس بمهام رئيس الحكومة بدلا عن خميس .



وينحدر عرنوس من قرية “التح” التابعة لمعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وهو من مواليد 1953.



تخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب، وترأس سابقاً فرع نقابة المهندسين في إدلب في الفترة بين 1989 و1994 ثم أصبح مديراً للشركة العامة للطرق بين عامي1992 و 2002.



وتولى عرنوس أيضاً منصب معاون وزير المواصلات بين 2002 و2004،، ثم عين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بين عامي 2004 و2009.



وعين عرنوس محافظا لدير الزور في الفترة ما بين 2009 و2011، قبل أن يكلف بمهام محافظ القنيطرة حتى 2013.



ودخل عرنوس إلى الحكومة أول مرة من بوابة تكليفه بوزارة الأشغال العامة في حكومة رئيس الحكومة الأسبق “وائل الحلقي” واستمر في منصبه بعد دمج وزارتي “الأشغال العامة” و “الإسكان” عام 2016.



وانتقل بعدها عرنوس لوزارة الموارد المائية، حيث بقي وزيرا فيها منذ 2018 وحتى 11 حزيران 2020، حينما كلف برئاسة مجلس الوزراء.



يذكر أن تكليف “عرنوس” بتشكيل الحكومة تم بعد إجراء انتخابات مجلس شعب جديد في 19 تموز الماضي.

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