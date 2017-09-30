الشرطة العسكرية التركية تنتشر في إدلب السورية
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 2400 إرهابي من “داعش” و”النصرة” في ريفي إدلب ودير الزور
إصابة 3 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على سلمية ومحيطها
بوتين : الظروف مناسبة لإنهاء الحرب في سوريا
جهات امنية اسرائيلية: سورية زادت من استخدام الصواريخ المضادة للطائرات
موسكو: سنقاوم عرقلة واشنطن لاجتثاث الإرهابيين في سوريا
العراق: تحرير 26 قرية بمحافظة كركوك من إرهابيي داعش
الجيش يحبط هجوم تنظيم داعش على نقاط عسكرية في منطقة الثردات بريف دير الزور الجنوبي
بغداد تغلق منافذ إقليم كردستان وتوقف رحلاته الجوية
بالأرقام حصاد عامين من المشاركة الروسية في دكّ أعشاش الإرهابيين في سوريا
الجيش يتصدى لهجوم تنظيم “داعش” على طريق دير الزور-تدمر وتقضي على عدد من إرهابييه
إسرائيل ترث الأردن في الجنوب السوري
الجيش يستوعب «غزوة العدناني» ويؤمّن طريق دير الزور
الدفاع الروسية: 17خرقاً لنظام وقف الأعمال القتالية في سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية
أميركا تدعم أكثر من 70 بالمئة من ديكتاتوريات العالم بذريعة "تعزيز الديمقراطية" !!

من أجل مصاغها الذهبي، قتلها بالسم وأخفى جثتها

ألقى فرع الأمن العسكري بحمص القبض على المدعو (ي . ع) من سكان حي المضابع بعد استكمال المعلومات عنمن أجل مصاغها الذهبي، قتلها بالسم وأخفى جثتها ضلوعه في خطف المحامية هنادي العيسى وقتلها.

وأشارت مصادر من عائلة المحامية هنادي العيسى إلى أن “ابنتهم غادرت مساء اليوم الذي اختفت فيه قبل نحو شهرين، من منزلهم في حي الأرمن إثر اتصال هاتفي لتلتقى بأحد الموكلين قرب دوار المواصلات في حمص”.

وبين المصدر أن “المحامية اختفت بعد ذلك، فقام الأهل بمراجعة الأفرع الأمنية، مستبعدين حينها عملية الخطف كون المسافة التي تفصل منزل ذويها عن المكان المتجهة إليه ليست بالبعيدة والمنطقة تعتبر آمنة”.

وعلم من مصدر أمني أن “رئيس فرع الأمن العسكري العميد ابراهيم الوعري وقائد القطاع الشرقي بحمص العقيد محمد جبريل تابعا قضية اختفاء المحامية”.

وأضاف المصدر الأمني أنه “وبعد استكمال المعلومات، داهمت دورية يرأسها العقيد محمد جبريل المنزل الذي يسكنة القاتل (ي . ع) والقوا القبض عليه في حي المضابع”.

وبينت التحقيقات الأولية أن القاتل اعترف بجريمته، حيث قام باستدراج المحامية إلى منزله في حي المضابع ومن ثم قتلها بالسم وسرق مصاغها الذهبي.

واعترف القاتل بأنه دفن المغدورة في حديقة منزله على عمق 40 سم، ليتم استخراج الجثة، مساء الجمعة، بحضور العناصر الامنية والطبيب الشرعي، كما اعترف بأنه كان يزور أهلها مدعياً رغبته في الإطمئنان عن مصيرها وذلك لإبعاد الشبهة عنه.

المصدر: تلفزيون الخبر

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.