ممرضة تقتل 20 مريضاً بسبب إجازتها الأسبوعية

قتلت ​ممرضة​ ​يابانية​ 20 مريضاً خلال مسيرتها العملية فكانت تضع محلولاً ساماً في حقن المرضى ففارقون الحياة فوراً.



وأشارت صحيفة "التلغراف" إلى أن الممرضة فعلت ذلك لكي يفارق المرضى الحياة خلال إجازتها الأسبوعية، عندها لن تكون هي من تبلغ ذويهم بنبأ وفاتهم بحسب ما يقضي به النظام الداخلي في المستشفيات اليابانية وهذا الامر كان يزعجها كثيرا لذا كانت تعجل في موت المرضى لكي لا تجبر على فعل ما لا تحبه في وظيفتها.





كما تبين احتواء جسم أحد المرضى على ذلك المحلول. وأظهرت التحريات أن الممرضة كانت تتعمد تسميم المرضى حتى الموت لكي لا تضطر إلى إبلاغ الأهل بالوفاة، لأن هذا يزعجها.