مليار دولار نالها رائد الاعمال السوري لموقعه سوق كوم !!

رونالدو كان لاعب كرة سلة مغمور في حلب و كان لديه عشق للمعلوماتية فدرسها و بعد التخرج توجه للامارات حيث بدأ موقع سوق كوم للمزايدات ثم حصل على تمويل من مستثمرين محليين و حوله لموقع بيع و شراء الكتروني و نجحت الفكرة و صار يمتلك مستودعات بحجم 4 ملاعب كرة قدم و تلقى ثناء و مديح السلطات الاماراتية و كل التشجيع منهم - التجارة و البيع عبر الانترنت هي مستقب التجارة العالمية



رونالدو مشحور هو الرئيس التنفيذي لشركة سوق دوت كوم Souq.com والمؤسس المشارك لنفس الشركة بدأ مشوار حياته من نجاح إلى نجاح فهو الشاب السوري القادم من حلب سعياً وراء النجاح والشعور بالرغبة في مواجهة جميع التحديات والتصدي لها.



من منا لم يقم بالشراء أو البيع عن طريق الموقع الإلكتروني Souq.com هذا الموقع الشهير، الذي يمكنك من شراء كافة احتياجاتك بدون أن تتحرك من مكانك فقط اختار وقرر وتواصل وسوف تجد كل احتياجاتك بالباب.

هل تساءلت يوماً ؟ من وراء هذا ؟ من هو صاحب هذه الفكرة العظيمة سوق دوت كوم Souq.com ؟ وكيف وصل إليها؟ في هذا المقال سوف أجيبك عن جميع هذه التساؤلات لمعرفة قصة نجاح رونالدو مشحور صاحب ومؤسس أكبر سوق إلكتروني بالعالم العربي وكيف استطاع الوصول إليها وما هي التحديات التي واجهها حتى تخرج الفكرة وتصبح سوق دوت كوم Souq.com



من هو رونالدو مشحور ؟



نعم فهو الطفل المولود في سوريا بالتحديد مدينة حلب عام 1966م تمتع مشحور بحياة هادئة مع أب مرموق يعمل بالتجارة وعائلة ذائعة الصيت في حلب.



اشتهر بحبه للدراسة وعالم الرقميات والبرمجة، درس مشحور في كلية الهندسة جامعة نورث إيسترن في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب.

لم يقف طموح مشحور عند هذا الحد بل أكمل دراسته حتى حصل على الماجستير في الاتصالات الرقمية من نفس الجامعة.



بداية الانطلاق في عالم البيزنس :



أصر مشحور على أن يبدأ حياته العملية بمجرد التخرج من خلال البحث عن وظيفة مناسبة تدعم طموحه وبالفعل عمل في مجال التكنولوجيا وإدارة الأعمال التجارية حتى استطاع في فترة بسيطة أن يصبح مستشار الأنظمة والتقنيات لشركة “EDS” في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوالت بعدها النجاحات حتى عام 2000 وبداية الانطلاقة الحقيقة في عالم الإنترنت والرقميات استطاع مشحور أن يصبح مدير شركة استشارية متخصصة في مشاريع الويب والتجارة الإلكترونية والتي تستهدف قطاع العالم العربي.



سوق دوت كوم Souq.com حلم أصبح حقيقة :



استطاع مشحور من خلال إدارته لهذه الشركة استيعاب احتياجات السوق العربية ومدى احتياجها لمنصة للبيع الإليكتروني يستطيع من خلالها أي إنسان بيع أو شراء أي شيء مع وضع الضمانات الكافية للطرفين والوسيلة المناسبة للعرض.

ومن هنا جاءت فكرة سوق دوت كوم Souq.com أكبر سوق إلكتروني على شبكة الإنترنت في العالم العربي الذي تم إطلاقه في عام 2005 م.



في البداية قابلت مشحور الكثير من العقبات التي استطاع التصدي وتخطيها للوصول إلى حلمه وتحقيقه فكان عليه دراسة السوق العربية بطريقة جيدة وتأمين عملية البيع والشراء عن طريق الموقع وكذلك نشر الموقع في أكبر عدد من الدول عن طريق معرفة كل سوق وما هي احتياجاته وتوفيرها حتى استطاع في فترة قصيرة أن يصبح أهم سوق تجاري على شبكة الإنترنت والمعلومات في دولة الإمارات العربية وفي العالم العربي .

سوق دوت كوم Souq.com شهرة واسعة وأعلى نسبة أرباح :



استطاع مشحور أن يصعد بسوقه التجاري سوق دوت كوم Souq.com إلى أعلى نسبة مبيعات لسوق تجاري في العالم العربي محققاً أرقام قياسية ومبيعات بالملايين في فترة وجيزة جداً وذلك نتيجة لإصراره الشديد على تحقيق حلمه والعمل على توفير كافة السبل لتحقيق ذلك الحلم من خلال الوصول إلى المستهلك العربي ومعرفة احتياجاته والعمل على توفيرها في أكثر من بديل لإتاحة أكبر فرصة للاختيار من عدة شركات مما يعني حرية أكبر للعميل.



و في العام 2017 استحوز جيف بيزوس مالك موقع أمازون العالمي المشهور على موقع سوق كوم بصفقة بلغت مليار دولار نالها رائد الاعمال السوري رونالدو مشحور



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