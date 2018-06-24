ملعقة زيت يوميا ستغير حياتك !

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن تناول ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميًّا يمكن أن يكون له بالغ الأثر على حياتك.

وتابعت الصحيفة : “بحسب الخبراء، فإن ملعقة من زيت الزيتون يوميًّا يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول”. وأضافت: “منذ فترة طويلة، يقال إن زيت الزيتون، وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط، مفيد للصحة”.

ومضت تقول: “الآن، أشارت المستشارة الطبية الدكتورة سارة برور وأخصائية التغذية جولييت كيلو في كتابهما الجديد (كل أفضل تعش أطول Eat Better Live Longer)، أن الزيت يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك.

وأضافت الصحيفة: “هذا الزيت قد يساعد الناس على تجنّب الأمراض الفتاكة. لكن لأنه غني بالسعرات الحرارية – 100 لكل ملعقة طعام – لذلك ينبغي استهلاكه باعتدال. لذا تقترح الكاتبتان ملعقة طعام واحدة في اليوم”.

وتابعت: “لكنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وتقلل من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية. كما أنه يحتوي على كثير من فيتامين E الذي يحافظ على صحة الجلد والعينين ويقوي جهاز المناعة.”

وأضافت: “كما يعتبر مرض السرطان وأمراض القلب -الذي يُعتقد أن زيت الزيتون يقلل من مخاطره- من أكبر الأمراض التي تسبب الوفاة في جميع أنحاء العالم”.

ونقلت عن “بروور” و”كيلو” قولهما: “لقد وجدت مراجعة للدراسات أن الأشخاص الذين يحصلون على أعلى مآخذ من زيت الزيتون مقارنة بأقل المآخذ كانوا أقل عرضة للإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 34 في المئة، وخاصة سرطان الثدي”.

وتابعتا: “ليس من الواضح كيف يؤدي زيت الزيتون إلى هذا الحد، على الرغم من أن الدراسات المعملية تشير إلى أن مادة البوليفينول في زيت الزيتون يمكن أن تساعد في منع الشروع والتقدم في السرطان من خلال عمل مضاد للأكسدة.”

ويقول الزوجان، إن زيت الزيتون البكر الممتاز يعطي أكثر الفوائد الصحية وأفضل مما يتمتع به من الخام.