مكتبة الأسد تفتح باب الاشتراك بمعرض الكتاب في دورته المقبلة

أعلنت مكتبة الأسد الوطنية بدمشق عن فتح باب الاشتراك في معرض الكتاب لدورته الحادية والثلاثين تحت عنوان “الكتاب.. بناء للعقل” الذي سيقام في الثاني عشر ولغاية الثاني والعشرين من شهر أيلول المقبل.



والجديد في هذه الدورة التي يبدأ التسجيل بها اعتبارا من الأحد القادم ولغاية الثلاثين من نيسان المقبل آلية تسجيل المشاركات في المعرض حيث يتم تقديم الطلبات عبر الموقع المخصص للمعرض على الانترنت كما تم اختيار الشاعر الفيلسوف الكبير أبو علاء المعري شخصية لدورة هذا العام.



يذكر أن الدورة الثلاثين من المعرض الذي أقيم تحت عنوان “مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني” شاركت فيه أكثر من 200 دار نشر موزعة على 182 جناحا بينها 120 دارا سورية تشمل مؤسسات وجهات عامة وخاصة والباقي دور عربية وأجنبية واحتوت الأجنحة 200 ألف عنوان حيث اختيرت شخصية الفيلسوف والمفكر الفارابي كشخصية لدورة العام الفائت.