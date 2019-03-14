مقتل 7 يمنيين بغارات لطيران العدوان السعودي على حجة وصعدة

قتل سبعة يمنيين وأصيب سبعة آخرون في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظتي صعدة وحجة بينما واصل مرتزقة العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الماضية.



وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن طيران العدوان استهدف سيارة بمحافظة حجة، ما أدى إلى مقتل أربعة يمنيين وإصابة ثلاثة آخرين فيما قتل مواطن وأصيب آخر في غارة على منزل في مديرية عبس بالمحافظة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على سيارة بمحافظة صعدة أدت إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين كما شن طيران العدوان 10 غارات على مناطق متفرقة في مديرية كتاف بالمحافظة.



وفي محافظة الحديدة استهدف مرتزقة العدوان بالقذائف مزارع المواطنين في مدينة الدريهمي، كما قصفوا بالمدفعية والرشاشات قرية الزعفران وجوارها في منطقة كيلو16.



وذكر المصدر أن المرتزقة قصفوا بقذائف الهاون قرية الشعب في مديرية حيس ومنطقة الفازة في مديرية التحيتا.



ورداً على جرائم العدوان دمرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم آليتين عسكريتين للمرتزقة قبالة نجران، ما ادى لمقتل عدد منهم.