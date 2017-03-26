مقتل 3 من قوات الأمن المصرية بتفجير إرهابي استهدف مدرعتهم جنوب العريش

قتل 3 من قوات الأمن المصرية وأصيب 6 آخرون بجروح أمس جراء تفجير إرهابي استهدف مدرعة جنوبي مدينة العريش شمال سيناء.



وقالت مصادر أمنية.. “إن الانفجار وقع في منطقة لحفن التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن العريش وإن المصابين نقلوا إلى مستشفى العريش العسكري”.



وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة والمدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وكان ضابط شرطة ومجند قتلا يوم الخميس الماضي في اشتباك مع إرهابيين في العريش كما أعلن الجيش مقتل 3 ضباط و7 جنود في انفجارين استهدفا قوات كانت تداهم إحدى البؤر الإرهابية الشديدة الخطورة وسط سيناء بينما قتل 15 إرهابياً خلال العملية.

وكالات