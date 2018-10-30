مقتل وإصابة العشرات من القوات السعودية في اليمن

قتل وأصيب العشرات من قوات ومرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في العديد من المناطق اليمنية.



وأوضح مصدر عسكري يمني للمسيرة نت ان العشرات من المرتزقة قتلوا أو اصيبوا في تفجير في تبة الحلواء بمحافظة الجوف وفي عملية هجومية على مواقعهم في صبرين في خب والشعف وتم اغتنام أسلحة متنوعة فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب وفي جيزان ونجران والساحل الغربي محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.



ووفقا للمصدر فقد قتل وجرح ايضا العشرات من المرتزقة في كمين أثناء محاولتهم التسلل قرب منفذ البقع بنجران فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة في صحراء الأجاشر ما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متنها.



الى ذلك اعلن المصدر عن تدمير عربة برادلي أميركية لقوات العدوان السعودي بصاروخ موجه غرب تويلق في جبهة جيزان اليوم.



وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد اسقطت امس طائرتي تجسس تابعتين لقوات نظام العدوان السعودي قبالة جيزان وشمال شرق الدريهمى بالساحل الغربي لليمن.