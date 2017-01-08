مقتل وإصابة أكثر من 60 شخصا في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة شرق بغداد

قتل 12 شخصا وأصيب العشرات بجروح جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف اليوم سوقا للخضار شرق العاصمة العراقية بغداد.



ونقلت رويترز عن الشرطة ومصادر طبية عراقية قولها “إن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 اخرون في تفجير سيارة ملغومة بسوق للخضار في حي جميلة شرق بغداد”.



وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت صباح اليوم أن تفجيرا إرهابيا بسيارة مفخخة استهدف منطقة جميلة شرق بغداد وتسبب بسقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال والمنازل القريبة .



وأعلن تنظيم داعش الإرهابي على شبكة الانترنت مسؤوليته عن التفجير .



يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل ومصاب.



من جهة ثانية وفي سياق العمليات العسكرية المتواصلة للقوات العراقية في محافظة نينوى شمال العراق ضد إرهابيي داعش أعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الامير رشيد يارالله في بيان أن “عصابات داعش الإرهابية أقدمت أمس على تفجير الجسر الرابع في الموصل بعد تقدم قوات جهاز مكافحة الإرهاب في عدد من الأحياء في المدينة”.



وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية حررت أمس أحياء الغفران والأطباء الأولى والأطباء الثانية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل كما سيطرت على التقاطع المؤدي إلى الجسر الرابع في المدينة.



بدوره أعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة الاتحادية العراقية العقيد عبد الرحمن الخزعلي اليوم العثور على خرائط ووثائق لتنظيم داعش الإرهابي داخل مقر ما يسمى “المجاهدين الشيشانيين” شرق الموصل تحوي معلومات عن نية التنظيم المتطرف تنفيذ هجمات في المحافظات العراقية ومقرات حكومية.

وكالات