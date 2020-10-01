مقتل مسلحان من ميليشيا “قسد” بعد هجوم جديد عليهم في ريف دير الزور

قُتل مسلحان من ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، وذلك جراء الاعتداء على سيارة عسكرية تابعة لهم بالأسلحة الرشاشة.



وأكدت وكالة “سانا” أنه قُتل اليوم الخميس، مسلحين من ميليشيا “قسد” جراء هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على سيارة عسكرية تقل مسلحين من الميليشيا قرب قرية الجرذي في ريف دير الزور الشرقي.



وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من الحوادث الأمنية التي تستهدف ميليشيا “قسد” ما تسبب بمقتل العديد منهم جرح آخرين.



يشار إلى أن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي تشهد حالة من الفوضى والتوتر، وذلك نتيجة الحوادث الأمنية التي تحصل باستمرار إلى جانب الانتهاكات التي تمارسها “قسد” والاحتلال الأمريكي بحق المدنيين والتي طالت كافة جوانب حياتهم.