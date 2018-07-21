مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الجوف اليمنية

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي مساء أمس أثر تدمير آلياتهم وتفجير عبوات ناسفة في تجمعاتهم بجبهات الجوف في اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله: ” إن وحدة الهندسة بالجيش اليمني تمكنت من تدمير آليتين بعبوتين ناسفتين شرق صبرين وفي المهاشمة بمديرية خب والشعف وتدمير عربة عسكرية بعبوة ناسفة ومصرع جميع المرتزقة الذين كانوا على متنها في المصلوب”.

وأضاف المصدر أن 5 من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم في حام بالمتون والعقبة بخب والشعف بانفجار عبوات ناسفة لوحدة الهندسة.

وكانت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية دكت في وقت سابق مركز تجمعات مرتزقة العدوان غرب جبهة وقز بمديرية المصلوب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.