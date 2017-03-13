مقتل شخصين جراء تدافع بحفل موسيقي في الأرجنتين

قتل شخصان وأصيب عدد اخر بجروح في الأرجنتين أمس جراء تدافع ضخم نجم عن تدفق أكثر من 300 ألف شخص على مدينة أولافاريا الصغيرة الواقعة في مقاطعة بوينوس ايرس لحضور حفل موسيقي لمغني الروك إنديو سولاري.



ونقلت ا ف ب عن رئيس بلدية المدينة ايزيكييل غاللي قوله إن “الوضع خرج عن السيطرة لأننا لم نكن نتوقع هذا العدد الضخم من الناس” محملا منظمي الحفل الموسيقي المسؤولية عن ما جرى.



ووفق السلطات فإن التدافع حصل بعيد بدء الحفل الموسيقي ما دفع بمغني الروك سولاري إلى إيقاف الحفل لمدة 20 دقيقة.



وإضافة إلى القتيلين فقد نقل إلى المستشفيات العديد من الجرحى لا يزال 12 منهم يتلقون العلاج وبينهم امرأة ترقد في العناية الفائقة.



وسولاري الذي كشف في العام 2016 أنه مصاب بمرض باركنسون يعتبر أحد أكثر فناني الأرجنتين شعبية وتجتمع في حفلاته حشود غفيرة من كل أنحاء الأرجنتين ومن مختلف الأعمار.

وكالات