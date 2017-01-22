مقتل شخصين بتفجير سيارة قرب السفارة الإيطالية في ليبيا

قتل شخصانأمس جراء تفجير سيارة كانا في داخلها بالقرب من السفارة الايطالية في العاصمة الليبية طرابلس.



ونقلت وكالة فرانس برس عن حسام الطابوني المسؤول بالهلال الأحمر في العاصمة الليبية قوله “إنه تم انتشال جثتين من السيارة” لافتا إلى “أنهما كانتا متفحمتين ولم يكن ممكنا التعرف إليهما” وتم فرض طوق أمني في محيط التفجير.



وكانت إيطاليا اعلنت في 9 كانون الثاني الجاري اعادة فتح سفارتها بطرابلس التي كانت اقفلتها في شباط 2015 بسبب اعمال العنف.



ولم يتضح حتى الآن المسؤءول عن التفجير ولم تتبنه اي جهة في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الفوضى والفلتان الأمني منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “الناتو” عليها عام 2011 الذي سبب انتشار التنظيمات الارهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق الليبية ومنها تنظيم داعش الإرهابي.

وكالات