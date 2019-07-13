مقتل شابين إثر مشاجرة خلال حفل زفاف في السويداء

قتل مواطنان وجرح اثنان اخران في ريف السويداء الجنوبي، إثر وقوع إطلاق نار خلال مرور موكب حفلة زفاف، أمس الجمعة.



وقالت مصادر محلية إن “مواطنين من قرية المغير كانا متجهان إلى صالة للأفراح في قرية عنز للمشاركة بحفلة زفاف ، عندما حصل جدال لفظي بين سائق سيارة من إحدى القرى المجاورة وشبان يستقلون حافلة ضمن موكب الزفاف”.



وأوضحت المصادر أن “الجدال اللفظي تطور لوقوع عراك بالأيدي بين الشبان وسائق السيارة، وخلال الحادثة أشهر أحد الشبان بندقية حربية وأطلق النار منها، ما أدى لمقتل الشابين اياد خضر وقصي خضر وإصابة 2 أخرين جميعهم من المغير”.



لافتة إلى أن”الشاب الذي أطلق النار ينحدر من قرية المغير أيضاً ولم يكن هناك خلاف بينه وبين الضحايا، إذ تشير المعلومات أنه كان ثملاً وأطلق النار بطريقة عشوائية خلال العراك، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى جميعهم من أبناء قريته”.



ونفت المصادر المعلومات التي ذكرتها بعض الصفحات أن الخلاف كان بين أهل العريس وأهل العروس.



مصدر طبي بمدينة السويداء بين أن ” الشابين إياد متعب خضر وقصي ابراهيم خضر وصلا مستشفى صلخد مفارقين الحياة، إضافة لوصول إصابتين هما عماد متعب خضر ويزن رجا البيطار، وحالة أحدهما حرجة” .



يذكر أن اصطحاب الأسلحة إلى حفلات الزفاف وإطلاق النار العشوائي ظاهرة منتشرة بشكل واسع في محافظة السويداء، رغم تحريمها من الهيئات الدينية، ما يؤدي لوقوع جرحى وضحايا في بعض الأحيان، فهل يضع المجتمع حداً لهذه الظاهرة بعد حادثة أمس الجمعة؟.





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