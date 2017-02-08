مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير بؤر إرهابية في سيناء بمصر

قتل ثلاثة إرهابيين خلال حملة مداهمة قامت بها القوات المسلحة المصرية في سيناء دمرت خلالها عددا من البؤر الإرهابية وضبطت كمية من الأسلحة.



ونقل موقع اليوم السابع عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قوله في بيان اليوم “إن القوات المسلحة تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين تكفيريين وتدمير خمسة بؤر خاصة بهم في سيناء وضبطت كمية من الأسلحة”.



وكانت القوات المصرية دمرت منذ أيام عددا من البؤر الإرهابية وقضت على 14 إرهابيا وألقت القبض على 13 آخرين خلال عمليات دهم قامت بها في وسط وشمال سيناء.



وتنتشر مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي “داعش” والإخوان المسلمين في سيناء وتنفذ هجمات على مواقع الجيش المصري والشرطة فيها.

وكالات