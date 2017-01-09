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مقتل تسعة رجال أمن مصريين وإصابة آخرين في هجوم إرهابي غرب العريش

قتل 9 من رجال الأمن المصريين وأصيب 15 آخرون بينهم أربعة مدنيين اليوم في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا غرب العريش.

ونقل موقع اليوم السابع عن مصادر أمنية وطبية قولها: إن “9 من رجال الأمن قتلوا فيما أصيب 11 اخرون بجروح وتم نقل 4 مدنيين من موقع التفجير الإرهابى الذى استهدف كمين المساعيد الأمنى غرب العريش” مشيرة الى ان سيارات الإسعاف تواصل نقل ضحايا الحادث مع إغلاق المنطقة وشن حملات أمنية موسعة.

وبحسب مصدر أمنى فان “مجموعة إرهابية أطلقت النار على الكمين وبعد تبادل إطلاق النيران اقتحمت سيارة مفخخة الموقع وانفجرت وسقط شهداء وجرحى من صفوف القوات وتضررت منازل مواطنين”.

وتشهد مصر هجمات ارهابية يقوم بها تنظيما داعش والاخوان المسلمين الارهابيان وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة فى سيناء.

وكالات

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