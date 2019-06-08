مقتل الإرهابي عبد الباسط الساروت حارس نادي الكرامة السابق بنيران الجيش السوري في حماه

قتل حارس نادي الكرامة السوري ومنتخب سوريا للشباب سابقاً عبد الباسط الساروت بنيران الجيش السوري في المعارك الدائرة منذ أيام في ريف حماه الشمالي.



وقالت مصادر معارضة إن عبد الباسط الساروت و الملقب بـ ( بلبل الثورة ), قتل اليوم متأثراً بإصابته التي تعرض لها قبل أيام في المعارك التي شهدتها قرية تل الملح بريف حماه.



والساروت هو أحد قادة كتيبة شهداء البياضة وفيلق حمص, خرج عام 2014 من حمص مع 100 من مسلحيه وبايع تنظيم داعش الارهابي. لينقض البيعة بعدها, ويلتحق بتنظيم جيش العزة الارهابي.