مقتل أمريكي وإصابة آخر في تفجير الشدادي

قالت مصادر كردية ، إن جندياً أمريكا قتل وأصيب آخر، نتيجة للعملية الانتحارية التي استهدفت دورية مشتركة لقوات الاحتلال الأمريكي و “قوات سورية الديمقراطية” بالقرب من المدخل الغربي لمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.



العملية التي نفذت عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، نفذت باستخدام سيارة مفخخة من نوع “كيا 2700″، ما أدى لوقوع مصابين نقلوا إلى داخل إحدى النقاط الطبية التابعة لـ “قسد” داخل مدينة الشدادي، في حين زعمت وسائل إعلام ناطقة بالكردية أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات.



وكانت المدينة قد شهدت تفجير “عبوة ناسفة”، عند مدخل المشتل الرعوي الذي حولته قسد لمقبرة خاصة بعناصرها الذين قتلوا خلال المعارك ضد تنظيم داعش في مناطق متفرقة من المحافظات الشرقية (دير الزور – الحسكة – الرقة).



يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي تتخذ من معمل الغاز في الطرف الجنوبي الشرقي من مدينة الشدادي قاعدة عسكرية غير شرعية لها، فيما يعتبر “سجن الكتيبة” الواقع في المنطقة نفسها أكبر المعتقلات التابعة لـ “قسد”، والذي باتت تشرف عليه بشكل مباشر قوات الاحتلال الأمريكي.